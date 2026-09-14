ASL: ricostituito il Comitato di partecipazione della Zona Pisana

Written by Redazione• 2:17 pm• Pisa, Attualità

PISA – Con la delibera aziendale n. 946 del 9 settembre scorso è stato ricostituito il Comitato di partecipazione della Zona distretto Pisana, organismo che favorisce il dialogo e la collaborazione tra i servizi sanitari e le associazioni del territorio. Il comitato si riunirà a breve, su convocazione della direttrice della Zona distretto Pisana, Alessandra Di Bugno, per il primo incontro ufficiale, nel corso del quale sarà eletto il nuovo coordinatore.

La ricostituzione del comitato assume un valore particolare in questa fase di sviluppo dei servizi territoriali. Con l’attivazione delle nuove Case della Comunità, infatti, il ruolo delle associazioni sarà ulteriormente valorizzato. In ciascuna struttura è previsto uno spazio dedicato alle attività associative, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei cittadini e la collaborazione con il sistema sanitario territoriale.



Proprio su questo tema sarà organizzato a breve un nuovo momento di confronto con tutte le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse per la gestione degli spazi nelle Case della comunità e che hanno presentato propri progetti. L’iniziativa farà seguito all’incontro già svolto il 14 luglio scorso e consentirà di aggiornare le associazioni sullo stato di attivazione delle diverse Case della comunità del territorio pisano.

Fanno parte del nuovo Comitato di partecipazione della Zona distretto Pisana le seguenti associazioni e i rispettivi rappresentanti: Associazione italiana malati di Alzheimer con Rossella Di Beo (titolare) e Roberto Brogni (supplente); Associazione italiana impianti cocleari con Davide Cornolti (supplente Elena Litardi); Associazione “Respiriamo insieme” con Rosalia Simona Barbaglia (supplente Lara Consani); Associazione contro il melanoma con Antonella Romanini (supplente Manuela Morella); Associazione volontari ospedalieri con Demetrio Cutrupi (supplente Maria Concetta Drago); Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva con Patrizia Bani (supplente Raffaella Iannone); Federconsumatori Toscana con Michela Ciangherotti (supplente Sandro Imbraguglio); Rete regionale utenti della salute mentale con Giovanni Callori di Vignale (supplente: Alessandra Gargiulo); Unione italiana lotta alla distrofia muscolare con Enzo Marcheschi (supplente Alessandro Pecori); Associazione “Chiara Ribechini – Con l’allergia si può” con Michela Bargagna (supplente Massimo Ribechini); Associazione giovani diabetici Pisa con Licia Nicoli; Punto immigrazione con Pene Modou; Dinsi une man con Pascal Biver (supplente Cecilia Cella); Associazione caregivers con Maria Antonietta Scognamiglio (supplente Stefania Costantini).

Poiché è ispirato ai principi di inclusione di promozione continua della partecipazione, il comitato è sempre aperto a nuove adesioni da parte delle associazioni che vogliano farne parte.

Last modified: Settembre 14, 2026