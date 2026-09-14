Pisa si mette in gioco: torna la Notte Bianca dello Sport con cento associazioni

Written by Redazione• 4:36 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 19 settembre esibizioni, prove aperte e spettacoli nel centro storico. In città anche i commissari ACES per la candidatura a Città Europea dello Sport 2028.

PISA – Una serata per provare nuove discipline, incontrare i campioni e vivere il centro storico all’insegna dello sport. Sabato 19 settembre, dalle 17.30, torna la Notte Bianca dello Sport, organizzata dal Comune di Pisa e giunta alla quarta edizione. Circa 100 associazioni sportive e oltre 100 stand e postazioni animeranno strade, piazze e lungarni con dimostrazioni, esibizioni e attività aperte al pubblico.

Quest’anno la manifestazione sarà anche una vetrina per la candidatura di Pisa a Città Europea dello Sport 2028. Dal 18 al 20 settembre saranno infatti presenti cinque commissari ACES, impegnati nelle visite agli impianti e negli incontri con le società sportive del territorio.

«In questi quattro anni siamo riusciti a coinvolgere sempre di più il mondo sportivo pisano e a costruire insieme alle associazioni una grande festa capace di portare lo sport nelle strade e nelle piazze e di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alla pratica sportiva», dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa.

Per l’assessore, la candidatura rappresenta il proseguimento di un percorso che considera lo sport «come una vera infrastruttura sociale» e gli impianti come strumenti per contrastare il disagio giovanile e le disuguaglianze. «La Notte Bianca sarà un’occasione importante per mostrare questa capacità di fare squadra e una città in cui lo sport significa partecipazione, inclusione, benessere e comunità».

Il programma della serata

Le attività cominceranno alle 17.30 lungo un percorso che comprenderà piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, piazza XX Settembre, largo Ciro Menotti, le Logge di Palazzo Gambacorti e le Logge di Banchi, oltre ai lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo.

Alle 18.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale con la sfilata delle associazioni sportive. Alle 19 l’attenzione si sposterà sull’Arno per la regata tra la barca di Pisa e quella di Capraia e Limite. Alle 21.45 è prevista un’esibizione di danza verticale.

Tra le novità, un maggiore coinvolgimento delle società remiere cittadine. Allo scalo dei Renaioli, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi al canottaggio, provare la disciplina e salire sulle imbarcazioni per un giro in acqua. Per tutta la serata sarà inoltre possibile conoscere le attività delle associazioni e sperimentare diversi sport.

Spazio anche alle premiazioni dei protagonisti dello sport pisano. Saranno celebrati il Pisa Beach Soccer, per il quarto scudetto della sua storia, il secondo consecutivo, e gli schermidori Filippo Macchi e Martina Batini, per i risultati ottenuti nelle competizioni internazionali.

La visita dei commissari europei

La delegazione ACES inizierà il proprio programma venerdì 18 settembre, con visite alle associazioni e agli impianti cittadini. Gli incontri proseguiranno sabato, quando sono previste anche la firma della “Call to Action” e la partecipazione alla Notte Bianca.

Domenica 20 settembre, alle 9 in piazza XX Settembre, i commissari assisteranno al Miniduathlon sui Lungarni, dedicato ai più piccoli. Seguirà la riunione conclusiva a Palazzo Gambacorti per la valutazione della candidatura e l’attribuzione del punteggio.

La Notte Bianca è organizzata dal Comune di Pisa con la partecipazione di Pisamo e il patrocinio di Università di Pisa, Coni Toscana, Commissione europea e Dipartimento per lo Sport. Sponsor tecnici Acque, HTS Verde Sportivo e Decathlon.

Last modified: Settembre 14, 2026