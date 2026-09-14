Peccioli, la scuola cambia: tempo pieno e settimana corta, a gennaio il nuovo Villaggio

Written by Redazione• 3:16 pm• Peccioli, Attualità

PECCIOLI – Un ultimo avvio d’anno nei vecchi edifici, prima del trasferimento nel nuovo Villaggio Scolastico. Martedì 15 settembre gli studenti di Peccioli torneranno nelle sedi di via Garibaldi e via dei Cappuccini, ma già dalle prime settimane partiranno importanti novità nell’organizzazione e nella didattica.

Dal 21 settembre partirà infatti, per la prima volta a Peccioli, il tempo pieno in entrambe le due sezioni prime di scuola primaria, dopo l’approvazione della richiesta presentata da amministrazione e scuola. Le lezioni saranno inoltre distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, senza attività scolastica il sabato.

Cambierà anche il modo di insegnare: la secondaria adotterà il metodo DADA, Didattica per Ambienti di Apprendimento, mentre alla primaria sarà introdotto il modello DADA Logica. Un’impostazione che troverà piena espressione negli spazi del nuovo Villaggio, progettati in relazione alle diverse attività didattiche.

Il trasferimento è previsto dopo le vacanze di Natale, a gennaio 2027, e rappresenterà il punto di arrivo di un percorso avviato quasi dieci anni fa.

«Dopo un lungo percorso di progettazione, inizia un anno importante – sottolinea il sindaco Renzo Macelloni –. Parte ora un nuovo viaggio a Peccioli e riguarda le generazioni più importanti per la crescita di una comunità».

Il progetto coinvolgerà anche insegnanti, genitori e alunni, accompagnati dall’équipe di studiosi che sta lavorando alla nuova impostazione scolastica. I docenti hanno già avviato un percorso di formazione specifica, che proseguirà nei prossimi mesi.

«Le sfide che il mondo ci prospetta sono così forti che la formazione deve provare ad anticiparle – aggiunge Macelloni –. Pensiamo che la scuola possa formare giovani che abbiano la postura adatta per navigare nella complessità».

Last modified: Settembre 14, 2026