Basi USA, presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto. Attiva la partecipazione della Fisascat CISL Pisa

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PISA – La Fisascat CISL ha presentato alla JCPC, la Commissione statunitense per il personale civile delle installazioni militari USA in Italia, la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato a circa 4mila dipendenti civili non statunitensi. Il contratto è in scadenza il 31 marzo 2027.

All’incontro, svoltosi a Roma l’1 e 2 settembre, hanno partecipato attivamente anche Debora Sorice e Antonio Salsedo, portando nel confronto nazionale il contributo, l’esperienza e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio pisano.

Per la provincia di Pisa, la presenza della Base USA di Camp Darby rappresenta una realtà particolarmente importante. Il suo valore non riguarda soltanto il personale civile direttamente impiegato all’interno della base, ma anche le numerose lavoratrici e i numerosi lavoratori occupati nell’indotto, nei servizi, negli appalti e nelle attività collegate.

La piattaforma presentata dalla Fisascat CISL punta ad adeguare il contratto ai cambiamenti organizzativi e professionali intervenuti negli ultimi anni, rafforzando salari, diritti, tutele e partecipazione sindacale.

Tra le principali richieste figurano:

la revisione del sistema di inquadramento, con un piano unico per tutti i dipendenti che riconosca adeguatamente competenze, responsabilità e professionalità;

aumenti economici e periodici di anzianità, compreso il riconoscimento del decimo scatto;

l’adeguamento delle maggiorazioni per il lavoro su turni e per gli orari atipici;

il miglioramento delle indennità di reperibilità, del concorso pasto e dei trattamenti per le trasferte;

una programmazione più certa degli orari di lavoro e tempi adeguati di preavviso in caso di variazioni;

la volontarietà degli orari di lavoro compressi e maggiori garanzie per il recupero delle giornate di riposo;

il rafforzamento delle tutele per la genitorialità, la conciliazione tra vita e lavoro e la parità di genere;

il potenziamento dell’assistenza sanitaria integrativa e del welfare contrattuale;

l’introduzione di una copertura collettiva Long Term Care per il rischio di non autosufficienza;

maggiori informazioni e confronti preventivi sulle decisioni dei Comandi che interessano il personale italiano, compreso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi e degli strumenti di automazione.

La partecipazione di Debora Sorice e Antonio Salsedo conferma l’impegno della Fisascat CISL Pisa nel seguire direttamente il percorso negoziale e nel garantire che le specificità del territorio e delle lavoratrici e dei lavoratori di Camp Darby trovino adeguata rappresentanza nel rinnovo del contratto nazionale.

Last modified: Settembre 14, 2026