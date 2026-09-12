Acque, lavori urgenti alla rete fognaria: chiusa la rotatoria Norma Cossetto in uscita dalla città

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PISA – Da lunedì 14 settembre prendono il via i lavori urgenti di Acque per il rifacimento di tre tratti della rete fognaria in corrispondenza della rotatoria Norma Cossetto, tra via Cisanello e via Maccatella. L’intervento prevede la sostituzione della condotta esistente in fibrocemento con una nuova tubazione in PVC e proseguirà fino al 2 ottobre.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà chiusa al transito la rotatoria Norma Cossetto per i veicoli provenienti dal centro città. Dalla direttrice in uscita dalla città non sarà quindi possibile utilizzare la rotatoria per proseguire in nessuna direzione: né svoltare a destra in via Maccatella, né proseguire lungo via Cisanello, né svoltare a sinistra verso via di Padule.

Durante il periodo di cantiere saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione nelle strade della zona per consentire percorsi alternativi. In particolare, sono previste modifiche alla viabilità in via Maccatella, via Friuli, via Cisanello e via Venezia Giulia, oltre all’apertura di via Donatori di Sangue. Sarà installata apposita segnaletica per indicare i percorsi alternativi verso l’ospedale di Cisanello e le principali direttrici in uscita dalla città.

In base allo stato di avanzamento dei lavori potranno essere disposte riaperture parziali della rotatoria e conseguenti modifiche alla viabilità, che saranno indicate attraverso la segnaletica presente sul posto.

Nella fase conclusiva dei lavori è previsto anche un restringimento della carreggiata di via Cisanello in corrispondenza della rotatoria Norma Cossetto, sulla direttrice verso il centro città.

Mezzi pesanti. Per i veicoli con massa superiore a 35 quintali saranno previste deviazioni specifiche: in particolare, in base alle fasi dei lavori, il traffico pesante sarà indirizzato verso percorsi alternativi attraverso la rotatoria Pieroni e la direttrice viale delle Piagge-via Mariscoglio.

Last modified: Settembre 12, 2026