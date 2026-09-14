“Carducci Street Fest”: l’evento che lancia il progetto di riqualificazione urbana di via Carducci nel cuore di La Fontina

Written by Redazione• 3:07 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Sabato 19 settembre la prima edizione con un ricco programma tra performance di danza, danza aerea, galleria d’arte, live painting, cena e concerti

GHEZZANO – Una strada da vivere, un quartiere da conoscere e una comunità da costruire insieme. È questo lo spirito della prima Carducci Street Fest, la festa di comunità che si terrà sabato 19 settembre dalle ore 10 e che entrerà nel vivo a partire dalle 18 fino a mezzanotte a Ghezzano, in via Giosuè Carducci, zona La Fontina.

L’iniziativa è organizzata da Altea Aps ed Eterea Academy, in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, e nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra cittadini, associazioni, attività e realtà del territorio, creando nuove occasioni di collaborazione e partecipazione.

“Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme per la costante vicinanza alle imprese del territorio e Aurora Parisi per aver promosso questa importante iniziativa” affferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Questo progetto ha l’ambizione di rilanciare uno spazio urbano dalle grandi potenzialità come via Carducci, cuore pulsante di una delle aree di più alta densità commerciale e industriale del territorio di San Giuliano Terme e situata in una posizione strategica che la mette in stretta connessione con la vita economica e sociale di Pisa. Non è affatto scontato organizzare questo tipo di iniziative, specialmente in una realtà come San Giuliano caratterizzata da un territorio articolato e variegato, dove ogni frazione e località hanno identità e caratteristiche uniche”.

“L’evento è una vera festa di comunità resa possibile da tutti i donatori e le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa primissima iniziativa, li ringrazio tutti perché permetteranno di far vivere una zona che non è soltanto industriale, ma anche culturale, dove cercheremo di far conoscere al pubblico le sue peculiarità e le storie delle persone che l’hanno resa celebre, grazie alla collaborazione con Confcommercio Pisa e il Comune di San Giuliano Terme” spiega la presidente di Altea Aps Aurora Parisi.

“Siamo orgogliosi di quello che è un vero progetto di rigenerazione urbana in una strada che si apre al pubblico con tante attività culturali e non solo, si respira una bellissima energia intorno a questo evento che è partito dal basso grazie ad Altea Aps ed Eterea Academy con il supporto di Confcommercio e ci auguriamo che possa crescere costantemente” dichiara l’assessore alle Attività produttive del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano.

La Carducci Street Fest rappresenta il momento conclusivo della open week di Eterea Loft, una settimana durante la quale nuovi cittadini hanno la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente le attività dell’associazione. La giornata del 19 settembre ha l’obiettivo di trasformare questo momento conclusivo in una vera e propria festa di quartiere, aperta a tutta la cittadinanza. Da qui l’idea di utilizzare il festival come primo passo di un percorso di riqualificazione sociale e culturale della zona. La Carducci Street Fest nasce come una vera iniziativa di rigenerazione urbana dal basso: non soltanto un evento di una giornata, ma l’avvio di un progetto destinato a crescere negli anni, ampliando progressivamente il numero di cittadini, associazioni, attività e realtà coinvolte.

L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca tra residenti, rafforzare il senso di comunità, presentare e valorizzare le attività del territorio, creare nuove collaborazioni e avviare un percorso condiviso di riqualificazione di via Carducci.

Uno degli elementi caratterizzanti del festival sarà la possibilità per ogni cittadino di contribuire direttamente all’allestimento. Chiunque potrà portare una propria opera, fotografia, illustrazione, poesia o creazione personale. Per un giorno via Carducci diventerà una sorta di galleria urbana a cielo aperto, costruita attraverso le opere e le idee delle persone che abitano e vivono il territorio. Accanto alle esposizioni saranno presenti stand artistici e creativi e numerose realtà associative e territoriali.

Il programma

La giornata si svilupperà dalle mattina fino a mezzanotte, con attività pensate per coinvolgere pubblici diversi.

Dalle 10 alle 13 saranno protagonisti talk, la presentazione dell’iniziativa, incontri con i cittadini, seminari, workshop e sessioni di live painting,

Dalle 15 alle 19 spazio alla presentazione delle associazioni e delle realtà coinvolte, con laboratori inclusivi, dimostrazioni sportive e culturali e attività artistiche.

Dalle 18 fino a mezzanotte la festa entrerà nel vivo con concerti, live band, dj set, performer, arti visuali e performance aeree.

Dalle 20 sarà inoltre possibile partecipare alla cena sociale su prenotazione, con menù fisso realizzato in collaborazione con Officina della Pizza e Ristorante cinese 318.

La volontà di trasformare il festival in un percorso permanente trova concretezza anche nell’istituzione del Fondo Carducci. Il ricavato infatti sarà interamente destinato a sostenere la prossima edizione del Carducci Street Fest 2027. L’edizione 2026 è resa possibile grazie al sostegno di: Palestra Aquarius, Metalvetro Snc, Tecnofficina, Renato Lupetti, Falorni Ortoflorovivaistica, Campano, Carpediem, Caterina Weddings e Officina della Pizza.

L’ingresso è riservato ai soci di Altea Aps e su prenotazione obbligatoria, con posti limitati, Per ogni ulteriore informazione contattare 342 0787727 (Valeria) o 340 2354495 (Aurora)

Last modified: Settembre 14, 2026