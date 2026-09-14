Aggressione a Cisanello, Futuro Nazionale: «La Regione garantisca la sicurezza dei sanitari»

Written by Redazione• 4:03 pm• Pisa, Politica

Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale Pisa: “Ancora un’aggressione a Cisanello. Plauso ai Carabinieri, ma non basta. Perplessità sulla mancata applicazione di una misura cautelare.”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

Dopo l’episodio all’ospedale di Cisanello, dove un uomo armato di bisturi ha minacciato sanitari e Carabinieri, Futuro Nazionale Pisa chiede alla Regione Toscana interventi per la sicurezza degli operatori.

«La situazione è ormai insostenibile», dichiara Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale Pisa. «Chi ogni giorno è impegnato a tutela della nostra salute e della nostra sicurezza – medici, infermieri e, come in questo caso, l’Arma dei Carabinieri – non può e non deve essere costretto a lavorare con la paura di essere aggredito».

Palmieri esprime il proprio plauso ai Carabinieri intervenuti, ma sottolinea: «Non possiamo affidare la sicurezza degli operatori sanitari unicamente al pronto intervento delle forze dell’ordine».

Al centro delle richieste anche la mozione sulla guardia medica presentata dal presidente del gruppo consiliare regionale Massimiliano Simoni, che, secondo quanto riferisce Palmieri, non è stata ancora discussa. «Chiediamo che venga approvata e attuata immediatamente», afferma.

Le misure sollecitate comprendono body cam sui camici, guardie giurate nei presidi più a rischio durante le notti e i festivi, un fondo straordinario per le vittime di violenza, assistenza legale e psicologica e la costituzione di parte civile della Regione nei procedimenti giudiziari. Tra le priorità, anche il rafforzamento degli organici: «La carenza di personale può contribuire ad aggravare le difficoltà nella gestione della sicurezza».

Per il responsabile provinciale, gli interventi adottati finora dalla Regione non sono sufficienti. «Non bastano i proclami, servono fatti», sostiene Palmieri. «Chi lavora per curare e assistere i cittadini deve essere messo nelle condizioni di farlo in sicurezza».

Last modified: Settembre 14, 2026