Primavera 2. Il Pisa passa a Frosinone: prima vittoria per Veloso

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club sbanca Frosinone (3-2) e ottiene la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta interna della gara inaugurale contro il Perugia.
Ghizzani va a segno con una tripletta per la formazione di mister Veloso. Vano il tentativo di rimonta nel finale per i ciociari che vanno a segno con Marchetti e Carpentieri.
FROSINONE – PISA 2-3
FROSINONE. Amato, Bosi (66′ Anzidei), Colafrancesco (86′ NDao), Esposito, Reali, Grande, Mirenzi, Marchetti (70′ Valente), Carpentieri, Menghini, Castroreali (66′ Polinari). A disposizione. Monaldi, Serour, Casagrande, Danieli, Castellani, Silvestri, Taddei, Giurdanella. Allenatore Guberti.
PISA. Paolini, Ietro, Minisini (65′ Serafini), Bendinelli, Miglianti, Landucci (78′ Haidara), Lucarelli (55′ Menicucci), Saviozzi, Ghizzani (65′ Masini), Ribechini (55′ Mainardi), Paoletti. A disposizione. Sebastiano, Carbone, Neri, Lenzoni, Bertacca, Bernardini, Mocanu. Allenatore Veloso.
ARBITRO: Matteo Della Porta di Benevento. Assistenti. Neroni-Falati.
RETI: 6′ Ghizzani, 52′ Ghizzani, 60′ Ghizzani, 70′ Marchetti, 93′ Carpentieri.
NOTE: Ammonito Bosi.
Miguel Veloso (foto Pisa Sc)Last modified: Settembre 14, 2026