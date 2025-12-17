L’Effemeride Pisana del 17 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:51 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 54 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 297mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giorno nazionale del Bhutan

Santo del giorno:

San Modesto patriarca di Gerusalemme

Modesto è rimasto celebre soprattutto per la sua attività di restauratore dei luoghi di culto della città santa, giungendo ad interessare della sua opera persino il patriarca di Alessandria Giovanni l’Elemosiniere.

Le circostanze continuarono ad essere favorevoli ad Eraclio il quale respinse i Persiani fuori delle regioni conquistate di recente e al momento della pace di Arabisso (luglio 629) esigette l’evacuazione totale della Siria e la restituzione della vera croce che ricevette egli stesso a Tiberiade, riportandola nella città santa dove fece il suo ingresso il venerdì 21 marzo 630.

Nel frattempo Zaccaria era morto in esilio per cui non sorprese che la scelta dell’imperatore cadesse immediatamente su Modesto. Ma il suo pontificato doveva essere di breve durata perché morì (probabilmente nel 630) durante un viaggio attraverso la Palestina. II suo corpo fu riportato a Gerusalemme.

Il Calendario palestino-georgiano del Sinaiticus 34 (secolo X) commemora Modesto «nella chiesa dei discepoli» il 17 dicembre. I sinassari bizantini ne fanno memoria sia al 19 ottobre sia al 16 o al 18 dicembre. Quest’ultima data è anche attestata dal Calendario di Napoli del IX secolo.

E’ accaduto il 17 dicembre nel mondo:

546 – Guerra gotica: Totila e i suoi Ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica

1538 – Papa Paolo III scomunica nuovamente re Enrico VIII d’Inghilterra (dopo l’11 luglio 1533)

1770 – Ludwig van Beethoven è battezzato nella Chiesa di San Remigio a Bonn

1819 – Carlo Brioschi compie la prima osservazione astronomica dal nuovo Osservatorio di Napoli a Capodimonte

1860 – La Camera dei deputati del Regno di Sardegna viene sciolta per consentire l’elezione del primo Parlamento italiano

1903 – Primo volo a motore dei fratelli Wright

1930 – Trasvolata atlantica Italia – Brasile: una squadriglia di 14 Savoia-Marchetti S.55 comandata da Italo Balbo parte da Orbetello

1935 – Primo volo del Douglas DC-3

1938 – Scoperta della fissione nucleare dell’Uranio da parte di Otto Hahn (Premio Nobel per la fisica 1944)

1939 – Seconda guerra mondiale: battaglia del Río de la Plata – La corazzata tascabile Admiral Graf Spee viene autoaffondata dal suo comandante Hans Langsdorff al largo di Montevideo

1941 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi iniziano l’assedio di Sebastopoli

1961 – Incendio nel Gran Circus Americano nella città di Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile, la più grande tragedia nella storia del circo.

1969 Iniziano i colloqui per il trattato SALT I L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1970 – Polonia – Rivolte di massa nelle città costiere finiscono con il massacro degli operai dei cantieri navali a Gdynia

1973 – USA – L’American Psychiatric Association toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali

1989 – I Simpson debuttano negli Stati Uniti in episodi di mezz’ora in prima serata sulla rete Fox

1999 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 54/134 che designa il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

2003 – Primo volo supersonico della SpaceShipOne

2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Zine El-Abidine Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe

2014 – Il presidente statunitense Barack Obama annuncia di voler porre fine all’embargo contro Cuba

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi ha troppa fretta arriva sempre tardi

Nati il 17 dicembre:

MANNY PACQUIAO

Pugile e politico filippino

α 17 dicembre 1978

PAPA FRANCESCO

Pontefice della chiesa cattolica argentino

α 17 dicembre 1936 ω 21 aprile 2025

SELEN

Ex pornostar e attrice italiana

α 17 dicembre 1966

CARLO TAORMINA

Avvocato, giurista e politico italiano

α 17 dicembre 1940

Deceduti il 17 dicembre:

HENRY HEIMLICH

Medico statunitense, noto per la Manovra di Heimlich

α 3 febbraio 1920 ω 17 dicembre 2016

RASPUTIN

Mistico russo

α 10 gennaio 1869 ω 17 dicembre 1916

MARGUERITE YOURCENAR

Scrittrice francese

α 8 giugno 1903 ω 17 dicembre 1987

