L’Effemeride Pisana del 17 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Mercoledì 17 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 54 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 297mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giorno nazionale del Bhutan
Santo del giorno:
San Modesto patriarca di Gerusalemme
Modesto è rimasto celebre soprattutto per la sua attività di restauratore dei luoghi di culto della città santa, giungendo ad interessare della sua opera persino il patriarca di Alessandria Giovanni l’Elemosiniere.
Le circostanze continuarono ad essere favorevoli ad Eraclio il quale respinse i Persiani fuori delle regioni conquistate di recente e al momento della pace di Arabisso (luglio 629) esigette l’evacuazione totale della Siria e la restituzione della vera croce che ricevette egli stesso a Tiberiade, riportandola nella città santa dove fece il suo ingresso il venerdì 21 marzo 630.
Nel frattempo Zaccaria era morto in esilio per cui non sorprese che la scelta dell’imperatore cadesse immediatamente su Modesto. Ma il suo pontificato doveva essere di breve durata perché morì (probabilmente nel 630) durante un viaggio attraverso la Palestina. II suo corpo fu riportato a Gerusalemme.
Il Calendario palestino-georgiano del Sinaiticus 34 (secolo X) commemora Modesto «nella chiesa dei discepoli» il 17 dicembre. I sinassari bizantini ne fanno memoria sia al 19 ottobre sia al 16 o al 18 dicembre. Quest’ultima data è anche attestata dal Calendario di Napoli del IX secolo.
E’ accaduto il 17 dicembre nel mondo:
- 546 – Guerra gotica: Totila e i suoi Ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica
- 1538 – Papa Paolo III scomunica nuovamente re Enrico VIII d’Inghilterra (dopo l’11 luglio 1533)
- 1770 – Ludwig van Beethoven è battezzato nella Chiesa di San Remigio a Bonn
- 1819 – Carlo Brioschi compie la prima osservazione astronomica dal nuovo Osservatorio di Napoli a Capodimonte
- 1860 – La Camera dei deputati del Regno di Sardegna viene sciolta per consentire l’elezione del primo Parlamento italiano
- 1903 – Primo volo a motore dei fratelli Wright
- 1930 – Trasvolata atlantica Italia – Brasile: una squadriglia di 14 Savoia-Marchetti S.55 comandata da Italo Balbo parte da Orbetello
- 1935 – Primo volo del Douglas DC-3
- 1938 – Scoperta della fissione nucleare dell’Uranio da parte di Otto Hahn (Premio Nobel per la fisica 1944)
- 1939 – Seconda guerra mondiale: battaglia del Río de la Plata – La corazzata tascabile Admiral Graf Spee viene autoaffondata dal suo comandante Hans Langsdorff al largo di Montevideo
- 1941 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi iniziano l’assedio di Sebastopoli
- 1961 – Incendio nel Gran Circus Americano nella città di Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile, la più grande tragedia nella storia del circo.
- 1969
- Iniziano i colloqui per il trattato SALT I
- L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri
- 1970 – Polonia – Rivolte di massa nelle città costiere finiscono con il massacro degli operai dei cantieri navali a Gdynia
- 1973 – USA – L’American Psychiatric Association toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali
- 1989 – I Simpson debuttano negli Stati Uniti in episodi di mezz’ora in prima serata sulla rete Fox
- 1999 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 54/134 che designa il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
- 2003 – Primo volo supersonico della SpaceShipOne
- 2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Zine El-Abidine Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe
- 2014 – Il presidente statunitense Barack Obama annuncia di voler porre fine all’embargo contro Cuba
- 2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto
La frase del giorno di Frate Indovino:
Chi ha troppa fretta arriva sempre tardi
MANNY PACQUIAO
α 17 dicembre 1978
PAPA FRANCESCO
Pontefice della chiesa cattolica argentino
α 17 dicembre 1936 ω 21 aprile 2025
SELEN
Ex pornostar e attrice italiana
α 17 dicembre 1966
CARLO TAORMINA
Avvocato, giurista e politico italiano
α 17 dicembre 1940
HENRY HEIMLICH
Medico statunitense, noto per la Manovra di Heimlich
α 3 febbraio 1920 ω 17 dicembre 2016
RASPUTIN
α 10 gennaio 1869 ω 17 dicembre 1916
MARGUERITE YOURCENAR
α 8 giugno 1903 ω 17 dicembre 1987
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/