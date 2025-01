Scoperta ecologica all’Orto Botanico di Pisa: 57 specie di licheni, alcune rare e a rischio estinzione

Written by admin• 3:39 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Un gruppo di ricerca dell’Università di Pisa ha scoperto una concentrazione insolita di licheni nell’Orto Botanico, con ben 57 specie di licheni epifiti (che crescono sulla corteccia degli alberi), oltre a un fungo non-lichenizzato.

Alcune delle specie trovate sono rare e a rischio di estinzione, tra cui Arthopyrenia platypyrenia, Coenogonium tavaresianum e Lecania cyrtellina, quest’ultima presente in Toscana solo nell’Orto Botanico di Pisa.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Italian Botanist, sottolinea l’importanza dei licheni come biomonitor per la qualità dell’aria, poiché sono sensibili a inquinamento e condizioni ambientali. La ricerca evidenzia anche la ricchezza di micro habitat e specie arboree nell’Orto Botanico, che favorisce la crescita di licheni anche in contesti urbani.

Last modified: Gennaio 24, 2025