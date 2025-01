La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa tra le Top 5 in Italia nel ranking THE 2025

Written by admin• 3:39 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si conferma tra le migliori università nel nuovo ranking tematico 2025 di Times Higher Education (THE).

Risulta tra le Top 5 in Italia per sei discipline: Business and Economics (terza), Computer Science (quinta), Engineering (quinta), Law (quinta), Life Sciences (terza) e Social Sciences (quinta).

La rettrice Sabina Nuti esprime soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che, sebbene siano indicatori positivi, c’è ancora molto da fare per consolidare la reputazione globale dell’istituto, soprattutto per le università giovani come la Scuola Superiore Sant’Anna.

I ranking tematici sono disponibili qui: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

