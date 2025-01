“Memoria delle Vite Sospese”: la mostra al Palazzo Gambacorti per il Giorno della Memoria

Written by admin• 3:41 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Da lunedì 27 gennaio a sabato 1° febbraio, l’atrio di Palazzo Gambacorti a Pisa ospiterà la mostra “Memoria delle Vite Sospese”, un’installazione artistica di Gianni Lucchesi, Chiara Evangelista, Ursula Ferrara, Massimo Bergamasco, Michele Emdin, che è stata presentata per la prima volta nel 2018 presso la Chiesa di Sant’Anna a Pisa.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Pisa, in collaborazione con la Prefettura, la Provincia di Pisa e la Comunità Ebraica di Pisa, in occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. L’inaugurazione della video installazione si terrà lunedì alle ore 15, e la mostra sarà visitabile fino a sabato, con orario 7.30 – 19.30.

“È una mostra intensa e significativa, ideale per riflettere sull’impatto delle Leggi Razziali anche nella nostra città”, commenta l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi. “Invito le scuole a visitarla e a sfruttare l’occasione per una riflessione profonda, approfittando delle sedie disposte in una piccola ‘agorà’”.

La mostra intende raccontare gli eventi del 1938, quando migliaia di ebrei italiani e stranieri furono espulsi dalle Università, tra cui 20 docenti e 290 studenti dell’Università di Pisa. Per molti di loro, queste espulsioni segnarono l’inizio della deportazione, dello sterminio o dell’emigrazione. Attraverso immagini, suoni e il monologo “Numeri” di Annick Emdin (interpretato da Francesco Morosini), si raccontano le storie di coloro che furono cacciati dalla vita accademica e civile, condannati per la loro “diversità”. Un viaggio visivo e sonoro che rievoca il dramma di un’intera generazione, la cui vita fu strappata dalle Leggi Razziali, portando molti verso la morte o la fuga.

