Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Pisa il 15 settembre

PISA – Autolinee Toscane informa che per la giornata di lunedì 15 settembre 2025 è stata proclamata da SLM FAST Confsal una seconda azione di sciopero aziendale di 24 ore per la provincia di Pisa, dopo quella già effettuata il 15 luglio scorso.
Le motivazioni alla base della protesta riguardano:
- mancato coinvolgimento nella trattativa sindacale sulla normativa ex CTT Nord;
- modifiche alle linee del trasporto pubblico locale e le relative ricadute su lavoratori e utenza;
- contrarietà ai subaffidamenti di servizi.
Lo sciopero si svolgerà nel rispetto dell’autorizzazione della Commissione di Garanzia sugli Scioperi e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con le seguenti modalità:
Per il personale viaggiante:
- servizio garantito dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29;
- possibili disagi nelle fasce: inizio servizio – 4:14, 8:15 – 12:29 e 14:30 – fine servizio.
Per il personale impiegatizio e operaio:
- sciopero per l’intero turno di lavoro.
Nell’ultima azione di sciopero proclamata da FAST lo scorso 15 luglio 2025, l’adesione registrata in provincia di Pisa era stata del 31,25%.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Agosto 22, 2025