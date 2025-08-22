Lavori pubblici a Pisa: modifiche temporanee a viabilità e sosta

Written by admin• 11:58 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nei prossimi giorni, per consentire interventi programmati su diversi servizi pubblici, saranno adottati provvedimenti temporanei alla viabilità e alla sosta in alcune zone della città. I lavori interesseranno rete idrica, manutenzione stradale e pubblica illuminazione, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e qualità delle infrastrutture.

Via Garibaldi : dal 25 agosto al 12 settembre, chiusura al traffico all’altezza del civico 55 (dopo Porta Calcesana) per l’installazione di un misuratore di portata e dispositivo di segnalazione sulla tubazione idrica, a cura di Acque. Chi arriva da via Gioberti dovrà svoltare a destra; chi proviene da Largo Gabriele Monasterio dovrà percorrere via Canavari. Prevista anche l’inversione del senso di marcia in via degli Artigiani verso via Garibaldi.

: dal 25 agosto al 12 settembre, chiusura al traffico all’altezza del civico 55 (dopo Porta Calcesana) per l’installazione di un misuratore di portata e dispositivo di segnalazione sulla tubazione idrica, a cura di Acque. Chi arriva da via Gioberti dovrà svoltare a destra; chi proviene da Largo Gabriele Monasterio dovrà percorrere via Canavari. Prevista anche l’inversione del senso di marcia in via degli Artigiani verso via Garibaldi. Via Piave e zone adiacenti : lavori notturni nelle notti del 28 e 29 agosto (20-6), con divieti di sosta, chiusure al transito in via Piave (traversa A) e sensi unici alternati con movieri in via Rosmini. Modifiche anche in tratti di via Santo Stefano, con temporanea rimozione del dissuasore all’incrocio con via Contessa Matilde. Cantiere a cura di Pisamo.

: lavori notturni nelle notti del 28 e 29 agosto (20-6), con divieti di sosta, chiusure al transito in via Piave (traversa A) e sensi unici alternati con movieri in via Rosmini. Modifiche anche in tratti di via Santo Stefano, con temporanea rimozione del dissuasore all’incrocio con via Contessa Matilde. Cantiere a cura di Pisamo. Via Rosellini: manutenzione della pubblica illuminazione a cura di Toscana Light, con chiusura della strada dal civico 2 al civico 30 nelle mattine dal 25 al 29 agosto (6-14).

Questi interventi puntano a garantire infrastrutture più sicure e funzionali, riducendo al minimo i disagi grazie alla programmazione di lavori notturni e temporanei.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 22, 2025