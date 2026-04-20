Il Comune di Calcinaia officerà Sabato 25 Aprile l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia.

Written by Redazione• 1:12 pm• Calcinaia, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA – Le celebrazioni ufficiali di quest’anno prenderanno il via alle ore 10.00, nel cuore del capoluogo calcinaiolo, con l’incontro delle autorità civili e militari, delle associazioni locali, dei cittadini e delle cittadine davanti al Palazzo Comunale (Piazza Indipendenza).

Dopo il corteo dei partecipanti guidato dal Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e dal un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi, inizierà a snodarsi per le vie del centro con soste previste di fronte ai monumenti che ricordano la Liberazione dove verranno depositate corone di alloro per onorare la memoria dei caduti. Le prime tappe saranno quelle di Lungarno Roma e via Caldereto.

La mattinata proseguirà a Fornacette precisamente in Piazza della Repubblica dove verrà deposta un’altra corona di alloro. Da lì il corteo partirà nuovamente attraversando il centro per raggiungere Piazza della Resistenza, dove si svolgeranno gli interventi istituzionali del Sindaco, nonché di un rappresentante di ANPI e del Comitato 25 Aprile

I festeggiamenti proseguiranno con il pranzo sociale a partire dalle ore 12.30 presso il Parco della Fornace e nel pomeriggio, con iltradizionale Concertone della Liberazione, promosso da Comitato 25 Aprile, Comune di Calcinaia e Regione Toscana. Headliner del live che prenderà vita alle ore 17.00, in Piazza della Resistenza, a Fornacette, saranno i Patagarri. L’ingresso all’area concerti è libero.

Last modified: Aprile 20, 2026