“Sarto per signora” in scena al Teatro Comunale di Fauglia: sul palco anche il farmacista Giuseppe Raimo

FAUGLIA – Sabato 10 gennaio alle ore 21.15 il Teatro Comunale di Fauglia ospita “Sarto per signora”, celebre commedia brillante in tre atti di Georges Feydeau, portata in scena dalla Compagnia Joes’ Company.

Tra i protagonisti dello spettacolo figura Giuseppe Raimo, farmacista che da poche settimane ha rilevato le farmacie “Il Gremigno” di Fauglia e di Valtriano. Raimo firma anche, insieme a Joanne Lorelli, la traduzione, l’adattamento e la regia della pièce, confermando una passione per il teatro che accompagna da sempre la sua attività professionale. Nel 1989 ha infatti fondato a Pisa la compagnia “Il Canovaccio”, di cui è tuttora direttore artistico.

Per l’occasione Raimo svestirà il camice bianco per tornare sul palcoscenico come attore e regista, in una delle commedie più celebri del vaudeville francese. In “Sarto per signora” Feydeau costruisce una girandola di equivoci, scambi di persona e colpi di scena, orchestrati con precisione e ritmo serrato.

La vicenda ruota attorno al dottor Moulineaux, ex libertino da poco sposato con Yvonne, che per coprire le proprie scappatelle è costretto a una serie di bugie sempre più improbabili. Per incontrare l’amante Suzanne Aubin, l’uomo affitta una sartoria dismessa, ma l’arrivo continuo di personaggi – tra cui anche il marito di Suzanne – lo costringerà a fingersi un improbabile “sarto per signora”, dando il via a una sequenza di situazioni esilaranti.

Biglietti:

Intero 12 euro – Ridotto (under 18 / over 65) 10 euro

Info e prenotazioni:

WhatsApp 375 5615955 – info@teatrodifauglia.it

Prevendita online:

https://bit.ly/49HY0qa

