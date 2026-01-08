Emergenza freddo, il Comune di Pisa aumenta i posti letto per le persone senza dimora

Written by admin• 4:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa rafforza gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, potenziando l’accoglienza per le persone senza fissa dimora nei mesi invernali. Dal 1° dicembre e fino a marzo, sono stati attivati 12 posti letto aggiuntivi presso l’asilo notturno di via Conte Fazio, a Porta a Mare.

A questi si aggiungono 5 posti straordinari per fronteggiare l’attuale emergenza freddo, portando la capienza complessiva a 45 posti, il numero più alto mai raggiunto in città.

«Con l’abbassarsi delle temperature – spiega l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – cresce la necessità di risposte tempestive per chi vive in strada. Dal 1° luglio 2025 il progetto Homeless è tornato sotto la gestione diretta del Comune, permettendoci di rafforzare i servizi e intervenire con maggiore rapidità. Abbiamo aumentato i posti letto e continueremo a garantire assistenza attraverso l’Unità di strada e gli altri servizi di supporto».

Il potenziamento comprende sei posti interni alla struttura e sei ricavati tramite un modulo abitativo prefabbricato e riscaldato. L’asilo notturno è aperto 365 giorni l’anno e offre, oltre al pernottamento, servizi di base come docce, lavanderia e pasti.

Prosegue inoltre l’attività dell’Unità di strada, che raggiunge le persone senza dimora nei luoghi in cui vivono, fornendo beni di prima necessità – cibo, bevande calde, coperte e sacchi a pelo – e favorendo l’accesso ai servizi sociali e sanitari. Attivi anche il centro diurno di Porta a Mare e il progetto Binario Zero, spazio di accoglienza all’interno della stazione di Pisa-San Rossore.

Un insieme di interventi che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel non lasciare indietro nessuno, soprattutto nei periodi più critici dell’anno.

