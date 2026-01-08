Festa del Tricolore a Pisa, protagonisti i bambini delle scuole primarie

Written by admin• 1:49 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolta mercoledì 7 gennaio, a Pisa la Festa del Tricolore, celebrata dal Comune di Pisa in collaborazione con A.N.C.R.I. – Associazione Nazionale degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in occasione del 229° anniversario dell’adozione del Tricolore come bandiera della Repubblica Cispadana. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie cittadine.

Quest’anno l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi ha fatto visita alla scuola primaria Guglielmo Oberdan, in via San Michele degli Scalzi, dove è stato accolto dalla vicaria dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”, Germana Delle Canne, dal personale scolastico e da oltre cento bambini. Nel cortile della scuola gli alunni hanno partecipato alla lettura della storia della bandiera italiana, dando vita a un momento di forte valore educativo e simbolico.

Prima del canto dell’Inno nazionale, la comunità scolastica ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dei ragazzi rimasti uccisi a Crans-Montana, come previsto dalla comunicazione del Ministero dell’Istruzione. I bambini hanno condiviso un pensiero collettivo, esprimendo vicinanza alle famiglie colpite dal lutto e ribadendo valori come il rispetto, la solidarietà, la cura degli altri e l’importanza delle regole del vivere comune.

Al termine della cerimonia, l’assessore Buscemi ha consegnato a ciascun alunno un segnalibro con il Tricolore e l’articolo 12 della Costituzione, come simbolo dell’identità nazionale e dei valori fondanti della Repubblica.

