Sanremo 2024: tutto quello che c’è da  sapere sul Festival della canzone italiana

Sanremo è pronta a ospitare il 74° Festival della Canzone Italiana, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston. Cinque serate all’insegna della musica, dell’ironia e dello spettacolo, che vedranno in gara 30 artisti con altrettante canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata.



Il conduttore e direttore artistico sarà ancora una volta Amadeus, che sarà affiancato ogni sera da un co-conduttore diverso: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Tra i cantanti in gara spiccano nomi noti come quelli di parecchi “Amici di Maria”: Alessandra Amoroso, Emma, Angelina Mango, Sangiovanni, ma anche gli evergreen Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, e i Ricchi e Poveri ridotti a duo per cause di forza maggiore.

Ascolteremo Mahmood e Negramaro, ma anche esordienti come Alfa, BigMama, la quota neomelodica con Geolier, e Rose Villain diventata celebre con le fragole e champagne di Achille Lauro. Tra i 30 artisti, ci sono anche i 3 vincitori di Sanremo Giovani, che si sono aggiudicati il pass per il Festival: Clara, conosciuta al grande pubblico come Crazy J di “Mare Fuori”, i Santi Francesi e i Bnkr44.

Sanremo 2024 sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay, e Rai Italia. Oltre alla musica, non mancheranno momenti di intrattenimento e di attualità, con ospiti nazionali e internazionali, che animeranno il palco dell’Ariston. Tra gli ospiti già annunciati da Amadeus il Gladiatore Russel Crowe (giovedì sera), l’ex ragazzo nato ai bordi di periferia Eros Ramazzotti (giovedì sera), il ballerino di fama internazionale Roberto Bolle (sabato sera) e Gigliola Cinquetti (sabato sera).

La novità di quest’anno riguarda il meccanismo delle serate, che prevedo molto lunghe. Già dalla prima serata, martedì 6 febbraio, ascolteremo tutte le canzoni in gara; mentre i due giorni seguenti, mercoledì e giovedì, si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, l’innovazione di questa edizione riguarda i cantanti in gara che non si esibiranno ma saranno comunque sul palco per presentare ognuno di loro, un proprio collega. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri.

La quarta serata, come al solito si preannuncia quella più vista, venerdì 9 febbraio, sarà dedicata alle cover, con gli artisti in gara che, accompagnati da ospiti d’eccezione, interpreteranno brani del passato della musica italiana.

La serata finale, sabato 10 febbraio, decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2024, tra i 20 finalisti che saranno scelti dalle votazioni delle serate precedenti. Le votazioni saranno effettuate da una giuria demoscopica, una giuria della sala stampa, una giuria di esperti e il televoto del pubblico.

