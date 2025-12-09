Giovani di Gerico accolti a Pisa per la Festa della Toscana

Written by admin• 3:47 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sono arrivati nel primo pomeriggio all’aeroporto Galileii giovani di Gerico, accolti dall’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi. I ragazzi – otto, tra i 10 e i 12 anni – sono ospiti della città nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Toscana e parteciperanno domani al Consiglio comunale dedicato all’anniversario della promulgazione della Leopoldina.

Il programma, promosso dall’assessorato alla scuola e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Pisa, prevede la permanenza dei giovani palestinesi fino a sabato. Ognuno sarà accolto da una famiglia pisana e inserito nella classe di un coetaneo per condividere per alcuni giorni attività scolastiche e momenti di vita quotidiana. Ad accompagnare il gruppo anche Mohammed Isayed, già studente dell’Università di Pisa, e padre Valentino Benedetto Ghiglia, vice commissario di Terra Santa per la Toscana.

«Pisa e Gerico sono legate da un patto di amicizia che dura da molti anni e che non si è mai interrotto, nemmeno nei momenti più difficili», afferma l’assessore Buscemi. «Accogliere questi giovani proprio nell’anno in cui la Festa della Toscana è dedicata al tema “Un ponte per la pace” rappresenta un gesto concreto di vicinanza. Le famiglie pisane offriranno loro giorni di serenità e normalità, lontani dalle difficoltà che vivono nella loro terra. È così che i gemellaggi diventano strumenti solidi di dialogo e costruzione di legami duraturi tra comunità».

Dopo l’arrivo, i giovani ospiti sono stati accolti all’Istituto comprensivo “Renato Fucini”, dove – alla presenza delle autorità cittadine e dei dirigenti scolastici – sono stati affidati alle famiglie che li ospiteranno. Nei prossimi giorni visiteranno la città, il litorale e i principali monumenti.

Il patto di amicizia tra Pisa e Gerico, attivo dal 1997, ha conosciuto negli anni numerosi momenti significativi. Nel 2023, durante la visita dell’ambasciatrice palestinese in Italia Abeer Odeh, l’Amministrazione comunale ha confermato l’impegno a rafforzare la cooperazione tra le due città, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni locali possa essere un contributo concreto alla costruzione della pace.

