San Giuliano Terme, torna il Presepe Vivente del Lungomonte alla Pieve di Pugnano

SAN GIULIANO TERME- Anche nel 2025 torna il tradizionale Presepe Vivente del Lungomonte, in programma nei giardini della Pieve di San Giovanni Battista a Pugnano (San Giuliano Terme) sabato 27 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026 dalle 16.30 alle 20.00.

L’evento è organizzato dall’Unità Pastorale dei Quattro Venti in collaborazione con la Fondazione Cerratelli. Sabato 27 dicembre l’apertura sarà preceduta, alle 16.30, dalla Santa Messa celebrata da don Lorenzo Correnti.

Martedì 6 gennaio, sempre alle 16.30, sarà invece presente monsignor Saverio Cannistrà, Arcivescovo di Pisa, che celebrerà la Messa in occasione della conclusione delle festività natalizie.

Saranno quaranta i figuranti in costume d’epoca e nelle capanne verranno riprodotti i mestieri tradizionali. Per i visitatori è previsto inoltre un punto ristoro con bevande calde e prodotti tipici.

La Pieve di Pugnano si trova in via Statale Abetone 269. Nelle vicinanze saranno disponibili ampi parcheggi.

Un appuntamento aperto a tutti, per vivere il Natale in un’atmosfera suggestiva e carica di tradizione.

