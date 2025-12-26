Montopoli, tre spettacoli gratuiti per famiglie tra circo, favole e magia del Natale

Written by admin• 6:47 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Il Comune di Montopoli in Val d’Arno rinnova anche quest’anno gli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie, con tre spettacoli teatrali gratuiti pensati per far divertire grandi e piccini.

Domenica 28 dicembre – ore 17.00 – Teatro Terreni di Capanne

Ad inaugurare la rassegna sarà Circo Ribalta con Lorenzo Clown: giocoleria, magia comica, equilibrismi, bolle di sapone e persino un finale di fuoco per uno spettacolo ricco di risate e stupore.

Sabato 3 gennaio – ore 17.00 – Teatro di Capanne

Arriva “Un Natale quasi perfetto” della compagnia Gunter Rieber Art Klamauk. In scena l’aiutante di Babbo Natale, alle prese con regali senza etichetta: saranno i bambini ad aiutarlo a rimettere tutto in ordine.

Domenica 4 gennaio – ore 17.00 – Teatro di Capanne

Ultimo appuntamento con “Giac e il Natale dimenticato” delle Officine Tok: una favola poetica che invita a ricordare le cose belle chiamandole per nome.

«Crediamo in una cultura accessibile a tutti – spiegano l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – e vogliamo offrire ai più piccoli l’occasione di scoprire la magia del teatro».

Gli spettacoli sono rivolti ai bambini dai 3 anni in su e ad ingresso libero.

