Pontedera, parte “Comunità in Gioco”: eventi gratuiti per promuovere il gioco sano e sociale

Written by admin• 6:51 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Prende il via “Comunità in Gioco”, il progetto promosso da Arci Valdera e Misericordia di Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, finanziato dal Consiglio Regionale della Toscana e dallo stesso Comune.

L’iniziativa punta a contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo, fenomeno in crescita soprattutto tra giovani e over 65, valorizzando invece il gioco come momento di incontro, divertimento e socialità.

Primi appuntamenti in programma

Lunedì 5 gennaio – ore 15.00/19.00 – CREC, piazza Donna Paola Piaggio

Play Village: ping pong, giochi ritmici e attività di gruppo in collaborazione con l’Accademia dell’Incompiuto.

Play Village: ping pong, giochi ritmici e attività di gruppo in collaborazione con l’Accademia dell’Incompiuto. Giovedì 15 e 29 gennaio – ore 17.00/19.00 – Biblioteca Gronchi

Sessioni di giochi da tavolo in sala relax a cura dell’associazione Giochi in Circolo APS.

Sessioni di in sala relax a cura dell’associazione Giochi in Circolo APS. Lunedì 2 febbraio – Circolo ARCI Il Romito

Tradizionale lancio del panforte, preceduto da un incontro informativo a cura di Marco Giovannetti.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Il progetto prevede inoltre laboratori, incontri informativi e iniziative culturali dedicate al tema del gioco consapevole.

FOTO DI ACHIVIO.

Last modified: Dicembre 26, 2025