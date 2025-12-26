Pontedera, parte “Comunità in Gioco”: eventi gratuiti per promuovere il gioco sano e sociale

PONTEDERA- Prende il via “Comunità in Gioco”, il progetto promosso da Arci Valdera e Misericordia di Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, finanziato dal Consiglio Regionale della Toscana e dallo stesso Comune.
L’iniziativa punta a contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo, fenomeno in crescita soprattutto tra giovani e over 65, valorizzando invece il gioco come momento di incontro, divertimento e socialità.
Primi appuntamenti in programma
- Lunedì 5 gennaio – ore 15.00/19.00 – CREC, piazza Donna Paola Piaggio
Play Village: ping pong, giochi ritmici e attività di gruppo in collaborazione con l’Accademia dell’Incompiuto.
- Giovedì 15 e 29 gennaio – ore 17.00/19.00 – Biblioteca Gronchi
Sessioni di giochi da tavolo in sala relax a cura dell’associazione Giochi in Circolo APS.
- Lunedì 2 febbraio – Circolo ARCI Il Romito
Tradizionale lancio del panforte, preceduto da un incontro informativo a cura di Marco Giovannetti.
Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Il progetto prevede inoltre laboratori, incontri informativi e iniziative culturali dedicate al tema del gioco consapevole.
