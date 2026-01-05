Written by Gennaio 5, 2026 11:03 am San Giuliano Terme, Attualità

San Giuliano Terme, lavori a Pappiana: sospensione idrica giovedì 8 gennaio

SAN GIULIANO TERMEAcque Spa informa che, per interventi sulla rete idrica a Pappiana nel comune di San Giuliano Terme, giovedì 8 gennaio, dalle 9.00 alle 15, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Cherubini, nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Brodolini.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati a scomparire in breve tempo.

In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati a nuova data, che verrà comunicata successivamente.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

