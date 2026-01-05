Pontedera, la “Befana a quattro zampe” in visita ai bambini del reparto di pediatria del Lotti

Written by admin• 11:01 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un pomeriggio di festa e sorrisi quello vissuto venerdì 2 gennaio nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale: la Befana del parco canile “La Valle Incantata” di Lajatico, accompagnata dagli operatori del progetto di interventi assistiti con gli animali “Zampe in corsia” dell’associazione Amici Animali a Quattro Zampe ODV.

Protagonisti anche Luna, una bassotta, e Artù, un golden retriever, che con la loro presenza hanno contribuito a creare un clima di serenità e leggerezza per bambini e famiglie.

L’iniziativa conferma il valore degli interventi assistiti con gli animali come supporto al benessere emotivo dei piccoli pazienti. Intanto è in fase di formazione anche il gatto Mephisto, che in futuro potrà affiancare gli altri animali nelle attività in reparto.

Il reparto di pediatria ha espresso un ringraziamento all’associazione e a Rossella Prosperi per l’attenzione e la sensibilità dimostrate.

Last modified: Gennaio 5, 2026