Al Teatro Nuovo va in scena “Eterno ripetersi banale”

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa presenta “Eterno ripetersi banale”, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 21, all’interno della stagione 2025/26 dedicata al teatro contemporaneo.

Lo spettacolo è firmato dalla Compagnia A.D.D.A, collettivo livornese nato nel 2017 da giovani under 25, che lavora alla ricerca di un linguaggio teatrale capace di dialogare con i coetanei e al tempo stesso con un pubblico più ampio. Le produzioni della compagnia hanno trovato il sostegno di Pilar Ternera e del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno.

“Eterno ripetersi banale” affronta con ironia e profondità i temi dell’identità e della ripetizione, interrogando il pubblico sull’unicità individuale in un mondo percepito come ciclico. In scena Matteo Ceccantini, Leonardo Ceccanti e Matteo Risaliti; drammaturgia di Ceccanti e regia di Ceccantini. Lo spettacolo rompe la quarta parete coinvolgendo direttamente gli spettatori nelle scelte narrative.

La produzione ha vinto il Premio LiNUTILE del Teatro 2024 e il Festival Inventaria 2024.

Teatro Nuovo, piazza della Stazione 16 – Pisa

Venerdì 9 gennaio 2026 – ore 21.00

Biglietti

Intero 15€ | Soci Coop e convenzionati 13€ | “Scuola Amica” 12€ | Studenti e universitari 10€ | Soci UICPI 13€ + accompagnatore gratuito

Prevendite su Ciaotickets e in biglietteria (mar 10–13 / gio 16–19 e da un’ora prima dello spettacolo).

Info: teatronuovopisa@gmail.com – 392 3233535 – www.teatronuovopisa.it

