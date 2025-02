San Casciano di Cascina: assemblea pubblica del Comitato Paesano per la nuova campagna di adesioni

Written by admin• 8:41 am• Attualità, Cascina

CASCINA – Il Comitato Paesano di San Casciano di Cascina ha convocato un’assemblea pubblica per il prossimo 20 febbraio 2025, un momento cruciale per dare il via a una nuova campagna di adesioni.

L’incontro rappresenta un’opportunità per tutti di mettersi in gioco, proporre idee e partecipare attivamente alle iniziative del Comitato.

Sarà una occasione per contribuire concretamente alla valorizzazione del nostro territorio, rafforzando il senso di comunità e mantenendo vive le tradizioni che ci rendono unici.

