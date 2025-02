Petrucci incontra i gestori delle RSA toscane: ‘La Regione deve impegnarsi a trovare risorse, vanno tutelate le RSA e i loro 13mila lavoratori’”

Written by Antonio Tognoli• 8:22 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI).

“Appreso che il Presidente della Regione, Eugenio Giani, sta rifiutando da mesi di incontrare i gestori delle RSA toscane, mi sono messo a disposizione per ascoltare le loro richieste. Oggi ho avuto un incontro con i responsabili del ‘Comitato del Welfare Toscano’ che include Agespi, Anaste, Arat, Arsa e Uneba, i quali mi hanno spiegato che da tempo chiedono che la quota sociale sia equiparata a quella sanitaria e che sia necessario un aggiornamento della quota sanitaria. Sebbene la normativa preveda già l’equiparazione delle due voci, una delibera regionale ha congelato la quota sociale a 53,50 euro. Rivedere questa delibera potrebbe offrire un respiro importante al settore. Trovo inaccettabile che un governatore si rifiuti di incontrare un Comitato che rappresenta un comparto che dà lavoro a oltre 13mila toscani e che svolge una funzione sociale fondamentale, in particolare per supplire alle carenze nelle strutture dedicate alle cure intermedie. Chiederò che il Consiglio regionale si impegni a tutelare le RSA toscane e i 13mila lavoratori coinvolti,” afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità.

Last modified: Febbraio 6, 2025