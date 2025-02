Fabbrini (FdI) denuncia i rischi dei lavori all’ex cartiera di Rigoli: ‘Pericolo per pedoni e ciclisti, serve intervento urgente’

Written by admin• 8:44 am• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Simone Fabbrini Consigliere comunale di San Giuliano Terme di Fratelli d’Italia in merito ai lavori di smantellamento della cartiera di Rigoli (San Giuliano Terme).

‘Lavori creano pericoli per pedoni e ciclisti’

L’ex cartiera di Rigoli è in fase di smantellamento, ma i lavori stanno causando disagi e creando rischi per la sicurezza. A lanciare l’allarme è Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme ed esponente di Fratelli d’Italia.

“Il passaggio dei mezzi pesanti, come i camion, dalla pista ciclabile Puccini – spiega Fabbrini – è pericoloso, visto che non esiste un’alternativa adeguata. Questo mette a rischio l’incolumità dei ciclisti e dei pedoni, che ogni giorno utilizzano quella pista“. Fabbrini sottolinea come la pista ciclabile sia troppo stretta e inadatta a supportare il transito di mezzi pesanti, senza che siano presenti segnalazioni di avviso. “L’assenza di segnaletica, che indichi il passaggio dei mezzi e i lavori in corso, aumenta ulteriormente il rischio di incidenti“. Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede chiarimenti anche sull’occupazione di suolo pubblico a Patrignone, con l’apposizione di blocchi stradali per impedire il parcheggio dei veicoli e garantire il passaggio dei camion. “Ho segnalato la situazione alla Polizia Municipale, chiedendo di verificare che i lavori e il transito dei mezzi pesanti rispettino le normative di sicurezza. Se necessario, intervenire per tutelare tutti“, annuncia Fabbrini. Inoltre, alcuni cittadini hanno deciso di presentare un esposto in Procura, segno del malcontento diffuso. Il consigliere aggiunge che lo smantellamento della ex cartiera riapre la questione della ricostruzione del ponte crollato nel 2012 a causa di una piena del fiume Serchio. “È fondamentale progettare una via alternativa per raggiungere l’ex cartiera. Non possiamo continuare a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei pellegrini, che ogni giorno percorrono la pista ciclabile“, conclude Fabbrini. “Servono soluzioni concrete per garantire una pista ciclabile sicura, che non diventi un crocevia di camion non segnalati“, ribadisce infine il consigliere di Fratelli d’Italia.

