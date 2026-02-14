Samuele Ricci: “Per noi era importante vincere. Da pisano spero che i nerazzurri raggiungano la salvezza”

Written by admin• 12:57 am• Pisa SC

PISA – Pisa – Milan è stata anche l’occasione per celebrare il ritorno a casa di Samuele Ricci che subito dopo la rete del pareggio di Loyola è subentrato a Fofana, fornendo l’assist decisivo, il suo terzo assist stagionale a Luka Modric. In tribuna ad osservarlo, la famiglia, parenti ed amici

di Antonio Tognoli

SULLA PARTITA. “E’ stata una partita non bellissima, un pò strana. Potevamo sicuramente fare meglio, il Pisa ha preso coraggio dopo il rigore fallito e ci ha messo in difficoltà. Stasera (ieri ndr) era importante portare via tre punti e non era facile su questo campo e ce l’abbiamo fatta. Fa sempre piacere rimanere aggrappati allo scudetto e all’Inter che sta facendo cose grandiose. Siamo una squadra di carattere, lottiamo fino all’ultimo e anche stasera l’abbiamo dimostrato“.

SERATA EMOZIONANTE. “Per me è stata una serata molto emozionante, tornare a Pisa fa sempre piacere, in tribuna c’erano parenti e amici. Fa tanto piacere tornare qua. Il Pisa è una squadra in salute e spero da pisano che riuscirà a salvarsi“.

SU MODRIC. “Modric? E’ clamoroso e nonostante l’età ha sempre quella voglia di portare la gara in fondo e di vincerla. Oggi l’ha dimostrato ancora una volta”.

