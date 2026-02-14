Max Allegri: “Tre punti importantissimi. Il Pisa è rimasto dentro la partita fino alla fine”

Written by Antonio Tognoli• 12:47 am• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa-Milan il tecnico rossonero Massimiliano Allegri commenta il successo della sua squadra.

di Antonio Tognoli

SULLA PARTITA. “Non era semplice riprendere dopo aver giocato a distanza di nove giorni. Il Pisa ha corso molto e copriva bene tutti gli spazi. E’ stato dentro la partita fino alla fine. Noi eravamo in controllo dopo il gol annullato e il rigore fallito. Dopo il pareggio non era facile portare a casa questa partita. Prendiamoci questi tre punti che sono importantissimi“.

SUL RIGORE. “”Il rigore di Fullkrug l’ho deciso io, i rigori chi non li tira non li sbaglia“

SU MODRIC. “Modric? Siamo fortunati ad averlo, è un giocatore che oltre all’aspetto tecnico, ha un grande carattere e una voglia di vincere superiore agli altri e stasera si è visto“.

SUL PISA. “Il Pisa anche con le altre grandi squadre ha tenuto la partita sempre in piedi e Maignan nel primo ha fatto una grande parata. Ho visto una squadra in salute“.

