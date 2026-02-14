Nicolas Andrade: “C’è molto rammarico per la sconfitta, ma noi ci crediamo ancora”

Written by admin• 1:06 am• Pisa SC

PISA – I contemporanei infortuni di Semper e Scuffet hanno spianato la strada della titolarità a Nicolas Andrade che da un’anno non difendeva i pali della porta nerazzurra. Il portiere brasiliano nel dopo gara ha commentato la sconfitta di misura patita contro il Milan.

SULLA PARTITA. “C’è rammarico per la sconfitta, perchè abbiamo fatto una buona gara, questo fa vedere che noi ci crediamo ancora nella salvezza. Un punto per il morale ci avrebbe aiutato tanto però purtroppo non è arrivato“.

EMOZIONI. “E’ stato emozionante entrare all’Arena a distanza di un’anno dall’ultima volta e ricevere gli applausi di incitamento dei nostri tifosi. Ho saputo che avrei giocato l’altro ieri. Mi sono messo subito a disposizione. La serietà di questo gruppo è tanta, ci tengo a dirlo“

SUI GOL. “Quando si prende un gol vuol dire che sicuramente abbiamo commesso un errore. Sul primo gol è stato bello il cross di Athekame, sul rigore invece, ho voluto aspettare fino alla fine per buttarmi ed è andata bene, ma non è servito per evitare la sconfitta“.

