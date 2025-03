Salvatore Esposito: “Lo staff medico mi ha consentito di giocare”

Written by Antonio Tognoli• 6:44 pm• Pisa SC

LA SPEZIA – Con una punizione perfetta alla fine del primo tempo Salvatore Esposito ha dato allo Spezia il momentaneo punto del pari. E’ sceso in campo in precarie condizioni e nelle prossime uscite non potrà essere a disposizione di mister Luca D’Angelo.



“Essere un giocatore importante per lo Spezia mi riempie di orgoglio. Alla vigilia della sfida contro il Pisa non sono stato bene. Grazie allo staff medico sono riuscito a giocare questa partita. Adesso vedremo cosa fare nelle prossime partite anche se credo non sarò a disposizione. Sarebbe meglio però che queste cose non uscissero dallo spogliatoio, ma questo fa parte del nostro mondo. Quest’anno il legame con la piazza è veramente importante. Sono molto dispiaciuto per i Daspo ricevuti dai tifosi dopo la gara contro il SudTirol. Vederli con le lacrime agli occhi è stato veramente toccante per me”.

