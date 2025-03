Filippo Inzaghi: “Noi bene per sessanta minuti. Sul secondo e terzo gol abbiamo dormito”

Written by Antonio Tognoli• 6:53 pm• Pisa SC

LA SPEZIA – Filippo Inzaghi perde il secondo scontro diretto consecutivo e Luca D’Angelo rimane un tabù per l’allenatore piacentino che commenta la sconfitta dei suoi nella sala stampa del Picco.



“Faccio fatica a commentare una sconfitta del genere. La squadra ha giocato molto bene per sessanta minuti. Le gare però vanno chiuse, sono ancora più convinto che problemi non ne avremo. Sul secondo e terzo gol abbiamo dormito. Il primo tempo invece lo abbiamo fatto in totale controllo. Sul 2-2 dovevamo essere più cattivi e l’attenzione doveva essere maggiore. Abbiamo avuto tante occasioni. E’ incredibile abbiamo perso con tre tiri in porta e Semper non ha fatto una parata. Non siamo lì per caso. Sono stato attaccante e sono stato anche tre mesi senza segnare. Un attaccante se crea occasioni non si deve scoraggiare e deve andare avanti il gol arriverà. Non posso imputare niente a questa squadra che lotta crea e ci fa sognare. Onore allo Spezia che è una squadra forte però siamo sempre davanti e renderemo la vita difficile a tutti. Avevo chiesto alla squadra di fare di tutto per non avere rimpianti e così è stato”.

