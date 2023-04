Sabato 29 Aprile inaugurazione Piazza Caduti nei Lager Nazisti

Scritto da admin• 2:55 pm• Cascina, Cultura, Tutti

CASCIAVOLA – Una nuova Piazza Caduti nei Lager Nazisti tra viale 2 Giugno e via Tosco Romagnola a Casciavola che si terrà sabato 29 aprile alle ore 11.

Interverranno alla cerimonia, oltre a sindaco e giunta, anche Maria Paola Gargiulo (staff della senatrice Liliana Segre) che porterà un saluto di Liliana Segre e Alessandra Nardini, assessora regionale alla memoria. Per l’occasione sarà scoperta anche una targa con su impressa una frase della senatrice Liliana Segre, deportata al campo di concentramento di Auschwitz dal quale fece ritorno alla fine della seconda guerra mondiale.



L’intervento. La piazza ha cambiato radicalmente volto ed è stata riqualificata grazie a numerosi interventi che sono stati implementati in corso d’opera. Dopo l’abbattimento dei 23 pini insistenti nell’area, si è reso necessario procedere all’eliminazione delle radici che avevano rovinato tutta la pavimentazione, rifatta poi in toto (rimozione del vecchio asfalto, sostituzione del terreno vegetale delle aiuole con altro idoneo per la semina dell’erba). Nuovi anche i cordoli dei vialetti. Altro elemento che abbellisce notevolmente la piazza è la fontana, ripulita da terra e rifiuti e rimessa in funzione. I vecchi pini sono stati sostituiti da altre alberature, con aiuole, nuove panchine e una pubblica illuminazione più efficiente ed efficace a impreziosire l’area. Ripulito anche il muro che ospita il murales, mentre la torretta dell’Enel è stata ritinteggiata. Infine è stata ripristinata la targa in marmo con la scritta ‘Piazza Caduti nei Lager Nazisti’.

