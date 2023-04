Festival della Robotica, un grande successo all’Agrifiera

Scritto da admin• 2:46 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo, Tutti

PONTASSERCHIO – Grande successo venerdì 28 aprile all’Agrifiera primo giorno di anticipazioni del Festival della Robotica.



“La prima giornata dell’anticipazione del Festival della Robotica ha riscosso un bel successo, come era prevedibile, con incontri che hanno registrato il tutto esaurito – afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio -. Nell’occasione ringrazio il professor Mauro Ferrari e tutti i docenti che stanno animando questa importantissima due giorni che rappresenta un punto di grande importanza nella storia di Agrifiera. Adesso ci apprestiamo alla chiusura con questo weekend lungo che terminerà con il ponte del 1 maggio”.

Le conferenze sono tenute da docenti del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.



IL PROGRAMMA. Sabato 29 Aprile si parte alle ore 10 con i laboratori per le scuole. Nello spazio convegni, alle ore 10 si parlerà di “Macchine automatiche per lo sfalcio: applicazione nel verde paesaggistico e in agricoltura” a cura di Marco Fontanelli; alle ore 11 “Irrigazione digitale e sostenibile per l’azienda e il territorio”, a cura di Giovanni Rallo alle ore 12 sull'”Utilizzo di dati spettrali per la diagnostica fitopatologica” a cura di Lorenzo Cotrozzi e alle ore 15-18 “Attività dimostrativa sull’applicazione di automazione, robotica, digitalizzazione e sistemi di precisione in agricoltura e verde paesaggistico”.

Last modified: Aprile 28, 2023