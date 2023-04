Da martedì 2 maggio nuovi orari al Centro Prelievi di Cisanello

Scritto da admin• 5:13 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – A partire da martedì 2 maggio cambieranno gli orari di servizio del Centro prelievi di Cisanello (edificio 2 B) per chi deve effettuare in accesso diretto (senza prenotazione): prelievo di sangue, consegna campioni biologici, ritiro referti. La modifica si rende necessaria per garantire una migliore presa in carico dell’utente e un abbattimento dei tempi di attesa.

Il nuovo orario di apertura è il seguente.

Da lunedì a venerdì:

8 – 10 (solo prelievo, prelievo più eventuale consegna). Sarà garantita la prestazione per un massimo di 55 utenti al giorno;

10.30 – 11 (per sola consegna campioni biologici);

12 – 13 (ritiro referti);

sabato o prefestivi:

11 – 12 (ritiro referti all’edificio 1 E di Cisanello).

L’organizzazione del Centro prelievi di Santa Chiara (edificio 34) non subirà alcuna variazione.

Le informazioni complete relative agli orari di apertura dei servizi dei Centro Prelievi aziendali (Cisanello e Santa Chiara) rimangono consultabili a questo link.

Si ricorda che è possibile prenotare i prelievi e gli esami di laboratorio analisi su Zerocode (sistema di prenotazione online di Regione Toscana), raggiungibile a questo link.

Aprile 28, 2023