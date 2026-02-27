Ippica. A San Rossore il 27esimo “Premio Galileo Galilei”, “Federico Regoli” e “Silvio Parravani

Written by admin• 8:51 am• Pisa, Sport

Durante la giornata del 1 marzo saranno ricordati Angiolo Macchi e Pietro Alberto Rocca

PISA – Due prove storiche nel calendario dell’ippodromo di San Rossore – il 27° premio “Galileo Galilei” e 36° premio “Federico Regoli – connotano la giornata festiva che apre il mese di marzo. Il premio “Galileo Galilei” è un super handicap di classe 1 sulla distanza dei 2200 metri, una di quelle corse, cioè, che richiedono ai contendenti tendini di acciaio e capacità polmonari da… mongolfiera. La corsa dedicata a Federico Regoli, fantino e poi trainer che fece grande la storia di Barbaricina, è una condizionata di classe 2 per cavalli di 2 anni. Sono due corse che qualificano una riunione di galoppo. Anche la carriera dei due vincitori delle edizioni 2026 entreranno nei rispettivi Albi d’Oro.

Ma il pomeriggio presenta numerosi altri momenti di interesse, legati a personaggi che ebbero un ruolo importanti sia nell’ippica pisana che in quella nazionale. Così il premio “Silvio Parravani”, condizionata di classe 2 sulla distanza dei 2000 metri, una corsa con la quale ogni anno Alfea ricorda un grande fantino e un ottimo allenatore ma anche come un professionista che fin da bambino era cresciuto nelle strade di Barbaricina.

Una corsa è anche dedicata a un ippico a tutto tondo, benché fosse nella vita professionale un farmacista: Angiolo Macchi. I suoi colori – scuderia Azzurra – furono a lungo presenti su tutte le piste italiane tradizionalmente affidati, negli anni romani, all’indimenticabile mano di Bruno Agriformi. Ad Angelo Macchi è dedicata la condizionata di classe 2 sulla distanza dei 1200 metri. La maiden, sulla distanza dei 1750 metri della pista grande, porta il nome di Franco Ferrucci che fu medico ginecologo nella vita professionale ma anche allevatore appassionato e trainer. Il suo quartier generale fu sempre in via delle Lenze, quindi nel cuore di Barbaricina. La corsa riservata ai GR e alle amazzoni ricorda infine Pietro Alberto Rocca, il giovane cavaliere sardo, del quale non si è perduto il ricordo, morto in un incidente di corsa il 21 gennaio del 2021.

