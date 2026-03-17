Sabato 21 Marzo la “Staffetta di Primavera”, Vicopisano in festa

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Sport, Sport, Vicopisano



VICOPISANO – Affluiscono di ora in ora le iscrizioni alla Staffetta di Primavera, la prova di Vicopisano che sabato prossimo sarà la terza tappa del Criterium Podistico Toscano.

Tappa valida unicamente per la classifica a squadre. La manifestazione pisana è alla sua edizione numero 37 ed è articolata su un percorso di 3,7 km riservato formazioni composte da tre corridori ognuna, maschili, femminili e miste, divise altresì per categoria in base ai componenti delle singole squadre.



Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare in campo maschile il successo di un team misto, con Augusto Casella, Filippo Baldini e Filippo Sodini che chiusero in 35’27”, mentre primo team femminile era stato quello dell’Atl. Vinci con Maruska Deiana, Concetta Bonaffini e Damiana Lupi prime in 49’08”.



La manifestazione ha alle sue spalle la mano del GS Le Sbarre, con partenza dal Circono Ortaccio di Vicopisano. Due gli orari dello start: alle ore 15 scatterà la gara per le formazioni femminili e miste oltre a quelle oro e argento maschili, alle 16:10 quelle per assoluti e veterani.

Particolarmente economica la tassa d’iscrizione, solo 30 euro a team fino al 19 marzo, chi vorrà aderire il giorno di gara dovrà pagare 39 euro, quindi 13 a persona. Previsti ben 48 premi di categoria, con uno speciale che andrà alla squadra più veloce in assoluto. A oltre una settimana dall’evento avevano già aderito 94 team, un numero destinato a lievitare.

Per informazioni: iscrizionigslesbarre@gmail.com

Last modified: Marzo 17, 2026