Nidi d’infanzia: iscrizioni al via a San Giuliano Terme

Written by Redazione• 4:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Conto alla rovescia per le iscrizioni ai nidi d’infanzia del comune di San Giuliano Terme: lo domande, infatti, potranno essere già presentate a partire da lunedì 23 marzo (fino al 30 aprile).

Con una importante novità: “Potranno iscriversi anche i nascituri nati entro il 31 maggio, in modo che a settembre abbia compiuto i tre mesi che è l’età minima per frequentare un asilo nido – spiega l’assessora comunale all’istruzione Fabiana Coli-. E’ una delle novità che abbiamo introdotto con l’approvazione in consiglio comunale del regolamento comunale dei servizi educativi, insieme alla possibilità di inserire in graduatoria, anche in soprannumero, bambini che si trovano in situazione di emergenza, previo parere dei servizi sociali territoriali, nella convinzione che il servizio educativo sia un presidio fondamentale, non solo formativo, ma anche sociale ed inclusivo, capace di rispondere tempestivamente anche alle situazioni di maggiore fragilità”.

Tre i nidi fra le quali sarà possibile scegliere: “Mary Poppins” di Ghezzano che può accogliere 64 bambine bambini fra i 3 e i 36 mesi; il “Piccolo Principe” di Orzignano (40 bambine e bambini sempre fra i 3 e i 36 mesi) e il “Trilli” di Molina di Quosa (30 piccoli fra i 12 e i 36 mesi). In totale sono 134 posti.

Già fissati anche gli open day, l’occasione per i genitori di visitare il nido e fare una prima conoscenza con le future insegnanti. Due gli appuntamenti per ciascuna delle tre strutture: al “Piccolo Principe” giovedì 26 marzo dalle 17.15 alle 18.30 e sabato 28 marzo dalle 9.30 alle 12.30; al “Trilli” sabato 28 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì 9 aprile dalle 17.15 alle 18.30 e al “Mary Poppins” giovedì 9 aprile dalle 17.15 alle 18.30e sabato 11 aprile dalle 9.30 alle 12.30.

Possono presentare domanda i genitori delle bambine e bambini già nati residenti e non nel comune di San Giuliano Terme che compiano 3 mesi di età entro il 1 settembre e che non festeggino il terzo compleanno entro fine anno, oltre ovviamente ai futuri genitori di nascituri che vedranno la luce entro il 31 maggio.

Sia le domande di ammissione che quelle di reiscrizione si presentano on line al link https://servizisocioeducativi.comune.sangiulianoterme.pisa.it/backoffice1/login.php. I primi devono entrare nella sezione “nuove iscrizioni” e “pre-iscrizioni nascituri”; (sezione Asili Nido; NUOVE ISCRIZIONI per i bambini già nati e PRE-ISCRIZIONI NASCITURI per i nascituri); i secondi nella sezione “riconferme”. Si accede con Spid, Cns (tessera sanitaria abilitata e relativo pin) o Cie (carta d’identità elettronica e relativo Pin).

Tutti i dettagli nell’avviso pubblico consultabile sul sito web del comune di San Giuliano Terme.

Last modified: Marzo 17, 2026