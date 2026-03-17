Degustazione di primavera alla Fattoria San Vito: vino naturale, olio bio e natura nella Valgraziosa

Written by Redazione• 3:43 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Sabato 21 marzo la Fattoria San Vito riapre le porte della propria cantina per celebrare l’arrivo della bella stagione con la tradizionale degustazione di primavera. Un appuntamento all’aria aperta, immerso nel paesaggio della Valgraziosa, dedicato alla scoperta del vino naturale e dell’olio extravergine di oliva biologico.

Dalle 11 alle 18, sotto il pergolato della cantina, i visitatori potranno partecipare a una degustazione informale che prevede l’assaggio di due vini naturali accompagnati da una bruschetta con olio extravergine di oliva biologico prodotto dall’azienda, al costo di 10 euro. Per i più piccoli è prevista una proposta dedicata con succo di mela e bruschetta al costo di 5 euro.

L’iniziativa è pensata come un momento conviviale e rilassato, ideale per trascorrere alcune ore nella campagna del Monte Pisano, tra i colori e i profumi della primavera. Durante la giornata sarà inoltre possibile passeggiare liberamente tra le vigne, godendo del paesaggio che circonda la cantina.

La Fattoria San Vito è una piccola azienda agricola familiare che produce vini naturali IGT Toscana e olio extravergine di oliva biologico, seguendo i principi dell’agricoltura biologica e della filosofia dei vignaioli naturali. In vigna non vengono utilizzati pesticidi o concimi chimici, mentre in cantina il vino nasce da fermentazioni spontanee con interventi minimi, per esprimere al meglio le caratteristiche del territorio.

La degustazione è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino una realtà che da anni accoglie visitatori e appassionati con esperienze enogastronomiche immerse nella natura.

Costo: degustazione di 2 vini con bruschetta – 10 euro.

Last modified: Marzo 17, 2026