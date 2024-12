Sabato 14 dicembre la Primavera alla Cetilar Arena. Torna in campo con i giovani nerazzurri Olimpu Morutan

Written by Antonio Tognoli• 7:12 am• Pisa SC

PISA – Appuntamento speciale per la Primavera del Pisa Sporting Club. I ragazzi di mister Innocenti, reduci dallo splendido successo (2-0) in casa dello Spezia, affronteranno sabato 14 dicembre (ore 14.30) il Monopoli nella dodicesima giornata del campionato Primavera 2, sul terreno della Cetilar Arena che per l’occasione aprirà le porte alla squadra capofila delle giovanili nerazzurre, che vedrà il ritorno sul campo di Olimpu Morutan.

Sarà aperto al pubblico il settore di Tribuna Inferiore, prezzo del biglietto 6 euro.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e presso il Pisa Store di via Oberdan (Borgo Largo); sarà possibile acquistare il biglietto anche sabato direttamente alla Cetilar Arena.

