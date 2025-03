RUN FOR AIRC: la prima edizione cittadina a Pisa per sostenere la ricerca sul cancro

Written by admin• 1:44 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Dopo il successo delle edizioni di Forte dei Marmi, RUN FOR AIRC amplia la sua presenza e arriva a Pisa con la sua prima edizione cittadina. Domenica 30 marzo, il Comitato Toscana della Fondazione AIRC, il Comune di Pisa e l’Opera della Primaziale Pisana presentano la corsa/camminata non competitiva di 5 o 10 chilometri, che partirà da Piazza Duomo, nel cuore storico della città.

Il percorso, che si sviluppa lungo le sponde dell’Arno, offre un’opportunità di svago all’aria aperta per chiunque desideri partecipare, correndo o camminando, e al contempo sostenere la missione della Fondazione AIRC. L’evento, che celebra il 60° anniversario della Fondazione, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e fa parte delle iniziative collegate al centesimo anniversario del Giro d’Italia a Pisa.

La manifestazione non è solo una corsa, ma un evento che unisce sport, impegno sociale e cultura. Oltre a promuovere la prevenzione e la raccolta fondi per il cancro, permette di valorizzare il patrimonio culturale della città, con accesso gratuito a diversi siti storici, tra cui la Scuola di Sant’Anna, per tutti coloro che indosseranno la maglietta ufficiale di RUN FOR AIRC. La partecipazione è aperta a tutti, inclusi coloro con disabilità, e si inserisce anche nel progetto “100 giorni dal Giro d’Italia” del Comune di Pisa.

Le iscrizioni sono aperte dal 10 marzo e possono essere effettuate sia presso la Fondazione AIRC di Firenze che online. La quota di iscrizione è di 10 euro a persona, con una maglietta ufficiale inclusa, e per i minorenni è necessario un permesso firmato. Inoltre, i gruppi più numerosi riceveranno un riconoscimento speciale.

AIRC ringrazia tutti i patrocinatori e sostenitori dell’iniziativa, inclusi Regione Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa e l’Esercito Italiano, che contribuiranno all’organizzazione dell’evento e offriranno supporto lungo il percorso.

