Roberto Stellone: “Rispettiamo il Pisa, ma noi abbiamo bisogno dei punti necessari per tirarci fuori da questa pozza di fango”

Scritto da admin• 11:32 am• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara di sabato 18 marzo ore 14 in programma all’Arena Anconetani fra Pisa e Benevento, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei sanniti Roberto Stellone. Queste le sue dichiarazioni, che abbiamo raccolto dal portale “Ottopagine” di Benevento.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa: “Arriviamo da un’altra settimana di lavoro, ed andremo ad affrontare un Pisa che si è rafforzato molto dopo il mercato di gennaio. Sarà una partita difficile, loro vengono da un periodo positivo. Il Pisa sembra che in casa abbia qualche problema, ma in trasferta hanno fatto punti importanti. E’ una squadra forte, le prestazioni le hanno fatto sempre. Rispettiamo il Pisa, ma noi dobbiamo fare i punti necessari per tirarci fuori da questa pozza di fango. Stiamo crescendo, abbiamo affrontato la partita precedente in dieci dove ci siamo difesi bene. Possiamo fare qualcosa in più. La situazione è difficile, lo sappiamo. Possiamo e abbiamo le carte in regola per tirarci fuori. Partiamo da 0-0, cerchiamo di osare qualcosa in più in avanti sempre con equilibrio”

Gli infortunati :”sono diminuiti perché abbiamo recuperato sia Veseli che Pettinari, Letizia non sta benissimo ed è da valutare. Non è neanche al 50%. La prossima settimana cercheremo di recuperare qualche calciatore. Letizia dovrà cercare di riprendersi non solo al ginocchio, ma anche alle costole e alla schiena. Speriamo di recuperare altri elementi. Sono fiducioso. Farias l’ho visto bene, si è allenato con molta intensità per essere disponibile”

A Pisa per fare il colpaccio :”Dobbiamo cercare di ottenere il massimo per ottenere l’intera posta in palio. Dobbiamo cercare di fare un colpo fuori contro Pisa e Bari”.

L’atteggiamento con cui vanno affrontati gli avversari:” Il Pisa gioca bene, hanno struttura e qualità con calciatori che attaccano la porta. Giocano a quattro dietro ma impostano a tre. Dobbiamo essere bravi a scalare veloce. Dobbiamo attaccare alti, ma se non ci riusciamo dobbiamo adeguarci perché hanno calciatori di struttura. Al di là degli interpreti sarà importante leggere le situazioni della gara”

Il modulo:” Può essere un 3-5-2, un 4-4-2, dipende da come si muovono loro. Abbiamo preparato le partite sotto tanti aspetti. La squadra sa difendersi, lo abbiamo visto anche quando era in inferiorietà numerica. Dobbiamo migliorarci nell’ultimo passaggio. Voglio che qualche calciatori inventi qualcosa negli ultimi venti metri, per poi vedere cosa succederà nel corso della gara tenendo presente che c’è anche Pettinari”.

Mister Stellone squalificato :”Vedrò la partita dalla tribuna. Mi scoccia questa cosa perché già si soffre in panchina e ti sfoghi parlando, non farlo è ancora più pesante. Comunicherò con i collaboratori, magari porterà anche bene. Gli arbitri? Ho avuto uno sfogo importante, non ci voglio tornare. Santoro è stato fermato, ma non siamo contenti di questo. A noi interessava avere un calciatore come Tello disponibile. Serve un occhio di riguardo perché in questa fase della stagione tanti aspetti fanno la differenza, non possiamo permetterci di subire torti arbitrali”.

Last modified: Marzo 18, 2023