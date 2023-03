La Palestra Zona la prima palestra eco-sostenibile in Italia

Scritto da admin• 10:23 am• Redazionale aziende

PISA – La Palestra Zona dal 2016 in Via Agostino Bassi 18 in zona Ospedaletto è la prima palestra eco-sostenibile in Italia.

Mille e ottocento metri quadrati di sostenibilità grazie ad un progetto dell’Architetto Salvatore Re, la palestra pisana è stata premiata con l’Award 2020 come club più innovativo d’Italia. Molti imprenditori del settore si sono già fatti avanti per capire come sia possibile replicare il modello. Insieme a Giada Sciacol, Roberto Solaro, Salvatore Re (Progettista di Leonardo), Diego Tacchi e Marilina Witeczech.

“All’epoca ci presero come visionari – afferma la titolare Giada Sciacol – invece da questo progetto nel post Covid ne abbiamo tratto solo che beneficio sia da un punto di vista del risparmio che da quello dell’ambiente. Dopo la pandemia il lavoro è cresciuto a dismisura e la richiesta del cliente è sempre più mirata”.

Marzo 18, 2023