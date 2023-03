Scritto da Antonio Tognoli• 4:43 pm• Pisa SC

PISA – Davvero di poche parole nel dopo gara il tecnico Roberto Stellone che si scusa con presidente e tifosi per la brutta sconfitta di Pisa.

di Antonio Tognoli

“Non abbiamo giocato all’altezza della situazione per la prima volta nella mia gestione, chiediamo scusa al presidente e ai tifosi che ci hanno seguito a Pisa e seguito da casa. Non me la sento di dire altro. Complimenti al Pisa per la vittoria.”

Last modified: Marzo 18, 2023