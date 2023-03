Arturo Calabresi: “Abbiamo reagito da squadra, le nostre ambizioni non devono fermarsi”

Scritto da admin• 4:33 pm• Pisa SC

PISA – Arturo Calabresi è risultato uno dei migliori in campo nella vittoria contro il Benevento.

di Antonio Tognoli

“Dobbiamo giocare e reagire come abbiamo fatto oggi, la vittoria ha un valore doppio perché arriva dopo una brutta sconfitta. quello che ci deve far bene sperare per il futuro. La posizione di oggi me la sento cucita addosso. Abbiamo fatto una prestazione di qualità solida e aggressiva. In questa vittoria ci sono aspetti positivi. La sosta è in occasione per riposarci ma anche di lavorare per migliorarci. Dobbiamo guardare la classifica con orgoglio e ripensare da dove eravamo partiti, senza sentirci appagati, ma affamati. Dopo l’addio di Maran siamo ripartiti rimbeccandosi le maniche da squadra, aiutati anche da mister D’Angelo, la nostra ambizione deve continuare”.

Last modified: Marzo 18, 2023