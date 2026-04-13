Ripartono i corsi di vela inclusivi allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

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PISA – In collaborazione con Aipd (Associazione Italiana Persone Down) Daniele Filippetto e Elisabetta Stara, entrambi istruttori della Federazione Italiana Vela (FIV), hanno accolto i primi allievi giovedì 9 marzo nella nuova sede sportiva dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa.

di Andrea Bartelloni

Un ambiente spazioso, attrezzato per la parte didattica e con tutte le caratteristiche idonee per ospitare queste iniziative. Le imbarcazioni della scuola sono i 2.4mR, dei piccoli Coppa America di poco più di 4 metri e larghe 70 cm con chiglia a bulbo scelte come classi in singolo per le Paralimpiadi di Sidney del 2000. Il velista sta in posizione seduta e comanda tutte le manovre attraverso una pedaliera e i rimandi per la regolazione delle vele, caratteristiche che ne fanno imbarcazioni di alto valore tecnico sia per disabili che per normodotati.

Molto valide per avvicinarsi allo sport della vela grazie alla presenza di una chiglia a bulbo che evita il rovesciamento dell’imbarcazione e al boma che passa a distanza di sicurezza dalla testa del velista. Sono di proprietà del CUS Pisa e inserite nel progetto “Decidere da Soli” che promuove questi corsi.

“Dal punto di vista tecnico queste barche possono avvicinare alla vela sia giovani che adulti grazie alle loro caratteristiche – dice Filippetto – e devo ringraziare Elisabetta Stara con la quale possiamo sfruttare al meglio questi mezzi. Il corso di avvicinamento è articolato in dieci appuntamenti con una parte teorica e una in acqua. Le imbarcazioni vengono messe in mare per ogni incontro nella sede della scuola del Club pisano al n.240 del viale D’Annunzio e un particolare ringraziamento va a Daniele Renzetti per la collaborazione a terra nei giorni dei corsi, fondamentale per l’alaggio e il varo quotidiano delle imbarcazioni. Come istruttore ho realizzato l’obbiettivo di accompagnare in mare equipaggi misti con e senza disabilità e questo è il secondo anno che, grazie all’interesse ed al prezioso sostegno tecnico del Club pisano, possiamo vedere un gruppo di ragazzi che ascoltano, imparano, ma, soprattutto, si aiutano a vicenda con reciproca soddisfazione“, conclude Filippetto.

Oltre ad Aidp e CUS Pisa un particolare ringraziamento va ad Alfea Cinematografica che cura la parte multimediale dell’iniziativa con foto e filmati.



Last modified: Aprile 13, 2026