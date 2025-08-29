Riparte il corso di scrittura creativa con Paola Alberti alla Libreria Civico 14

Written by admin• 10:08 am• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA- Riparte il corso di scrittura creativa condotto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti presso la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa.

Le lezioni, che avranno cadenza mensile a partire da mercoledì 3 settembre alle ore 18:00, affronteranno le tecniche letterarie e la teoria del mestiere dello scrittore. Allieva di Dacia Maraini, Alberti guiderà i partecipanti in un percorso pratico e teorico, arricchito quest’anno da una novità: una speciale tecnica per stimolare l’ispirazione e trovare il coraggio di vivere una vita creativa.

Giunto alla quinta edizione, il corso-laboratorio ha dato vita all’antologia di racconti “Se una sera uno scrittore o una scrittrice” (ETS, 2025), che raccoglie testi dei migliori allievi. È rivolto a chiunque desideri approfondire le tecniche narrative per scrivere un testo, migliorare la propria capacità di elaborazione o semplicemente avvicinarsi alla scrittura.

Gli incontri, ospitati nella libreria di Mariangela Mori, dureranno un’ora e mezza ciascuno (dalle 18:00 alle 19:30) e proseguiranno fino a giugno 2026. Durante il percorso, i partecipanti impareranno strumenti fondamentali come il cliffhanger – che spinge il lettore a non staccarsi dal libro –, il principio del “show, don’t tell”, l’uso di analessi e metalessi, le loose ends e molte altre tecniche per costruire trame efficaci, personaggi credibili, dialoghi realistici e finali incisivi, fino ad arrivare alla revisione di un testo narrativo.

Informazioni e iscrizioni

Libreria Civico 14 – via Maiorca 14/B, Marina di Pisa

050 8058056 | 347 4736920

www.cattivabambina.it

