Buti, sospensione idrica martedì 2 settembre per lavori sulla rete

PISA- Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Buti, martedì 2 settembre, dalle ore 8:00 alle 13:00, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Castel di Nocco e Sant’Agata.
Al termine degli interventi, durante la fase di ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
L’azienda si scusa per i possibili disagi e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Agosto 29, 2025